10 мифов о князе Владимире. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К премьере фильма «ВИКИНГ», посвященного князю Владимиру. НОВАЯ книга от автора бестселлеров «10 тысяч лет русской истории. Запрещенная Русь» и «Велесова Русь. Летопись Льда и Огня». Нет в истории Древней Руси более мифологизированной, противоречивой и спорной фигуры, чем Владимир Святой. Его прославляют как Равноапостольного Крестителя, подарившего нашему народу великое будущее. Его проклинают как кровавого тирана, обращавшего Русь в новую веру огнем и мечом. Его превозносят как мудрого государя, которого благодарный народ величал Красным Солнышком. Его обличают как «насильника» и чуть ли не сексуального маньяка. Что в этих мифах заслуживает доверия, а что – безусловная ложь? Правда ли, что «незаконнорожденный сын рабыни» Владимир «дорвался до власти на мечах викингов»? Почему он выбрал Христианство, хотя в X веке на подъеме был Ислам? Стало ли Крещение Руси добровольным или принудительным? Верить ли слухам об огромном гареме Владимира Святого и обвинениям в «растлении жен и девиц» (чего стоит одна только история Рогнеды, которую он якобы «взял силой» на глазах у родителей, а затем убил их)? За что его так ненавидят и «неоязычники», и либеральная «пятая колонна»? И что утаивает церковный официоз и замалчивает государственная пропаганда? Это историческое расследование опровергает самые расхожие мифы о князе Владимире, переосмысленные в фильме «Викинг».



10 мифов о князе Владимире слушать на видеосервисе Wink.