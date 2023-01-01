10 методик развития мышления и памяти. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат медицинских наук, психотерапевт международного реестра, автор бестселлеров, основатель международного тренингового центра КРОССклуб Михаил Литвак представляет аудиокнигу, которая научит быстро справляться со своими проблемами с помощью главных правил психологии и логики. Мышление и память вознесли человека на вершину эволюции. Еще древние мыслители говорили: я мыслю – значит, существую я помню – значит, я живу. В своем новом произведении Михаил Литвак рассказывает о важных философских законах, которые управляют миром и судьбой каждого из нас. И как всегда, объясняет самые сложные вопросы просто, ярко и образно. Вы познакомитесь с афоризмами «семи мудрецов» и идеями великих философов – Солона, Гераклита, Демосфена, а также с научными работами известных психиатров и психологов – Фрейда, Фромма, Морено. Научитесь быстро справляться со своими проблемами с помощью главных правил психологии и логики. Начнете разбираться в людях и даже овладеете методами манипулирования ими. Узнаете, как стать великолепным оратором, способным увлечь массы. И, возможно, даже выясните – гений ли вы?



10 методик развития мышления и памяти слушать на видеосервисе Wink.