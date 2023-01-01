10 класс. История. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данное издание охватывает основные разделы изучения школьной программы по истории для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений. Учебник является информативным пособием по истории, предназначенным для углублeнного изучения предмета, подготовки к экзаменам и повторения. В интересной и доступной форме он знакомит учеников с историей, ее событиями и героями. © ИДДК



10 класс слушать на видеосервисе Wink.