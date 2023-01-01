10 класс. Физика. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокурс поможет учащимся в освоении необходимого материала по курсу физики в 10 классе общеобразовательной школы. Важной темой аудиокурса является раздел «Механика», включающая динамику вращения твердого тела, основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики, электродинамики и эл�ектронной теории. Удобная структура материала и форма его подачи, краткие и четкие формулировки вопросов – все это заметно упрощает запоминание основополагающих понятий и терминов, законов и положений, а значит существенно сокращает время на подготовку к урокам.



10 класс слушать на видеосервисе Wink.