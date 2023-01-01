«… и дум высокое стремленье». Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Неслучайно названием новой книги Н.И.Басовской стала цитата из стихотворения А.С.Пушкина. Какие еще строчки первыми придут в голову, когда думаешь о просветителях, философах, ученых и художниках? Среди героев книги идеолог Французской революции Вольтер и католический святой Франциск Ассизск�ий, итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и прозванный современниками «отцом отечества» флорентиец Козимо Медичи. Казалось бы, что может объединять таких разных людей в одной книге? Конечно, великие цели.



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