Ocean-TV - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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22:00 - 22:30
Великие реки России. "Волга", 11-я серия, 16+
Река - один из самых важных образов, на которые опирается душа. Образ времени и образ Родины. Благодаря новому масштабному документальному проекту телеканала канала "Россия-Культура" мы сможем проплыть по главным рекам России, увидеть воочию и в кадрах уникальной хроники какими они были еще недавно и как поразительно изменились всего за несколько десятилетий и как вместе с ними изменились мы сами.
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