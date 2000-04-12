Ocean-TV - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

22:00 - 22:30

Великие реки России. "Волга", 11-я серия , 16+

Река - один из самых важных образов, на которые опирается душа. Образ времени и образ Родины. Благодаря новому масштабному документальному проекту телеканала канала "Россия-Культура" мы сможем проплыть по главным рекам России, увидеть воочию и в кадрах уникальной хроники какими они были еще недавно и как поразительно изменились всего за несколько десятилетий и как вместе с ними изменились мы сами.