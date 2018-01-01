Wink Всё в одном
238 ТВ–каналов
50 000 фильмов и сериалов
Wink «Всё в одном» – подписка на все кино, сериалы, книги и музыку. Расширенная подписка на аудиокниги, музыку и клипы, тв-каналы, кино и сериалы от онлайн-кинотеатра Wink
Входит в подписку
Управление просмотром
Управляйте просмотром, смотрите передачи тогда, когда удобно именно вам
START + AMEDIATEKA для Wink Всё в одном
Расширьте действующую подписку «Wink Всё в одном» фильмами и сериалами из библиотек START, Amediateka и viju+
Наше кино
12 каналов
Русские фильмы и сериалы
Коллекция «Караоке»
5500 песен
Песни на русском и иностранном языках на любой вкус
Онлайн-кинотеатр Wink
27000 фильмов и сериалов
Развлечение на каждый вечер
Wink Игры
Играйте на большом экране ПК или ТВ
English Class
720 уроков
Обучающие программы для любого уровня
Мужская Коллекция
5 каналов
Популярные мужские увлечения в одной подписке
Музыкальные ТВ-каналы
6 каналов
Музыкальные каналы на любой вкус
Базовый ТВ-пакет
194 канала
Самые любимые ТВ-каналы
Радио
Популярные радиостанции в прямом эфире
Женская Коллекция
4 канала
Популярные женские увлечения в одной подписке
Wink Музыка
Новое музыкальное приложение. Развлекайтесь, отдыхайте и проживайте эмоции под любимые треки
Wink Книги
Новое приложение с аудиокнигами. Начните свое литературное путешествие в любом формате — от классики до новинок. Погружайтесь в мир увлекательных историй, отдыхайте и открывайте новые эмоции. Слушайте аудиокниги на смартфонах Android и iOS
Премьеры
Лучшие новинки и кинопремьеры появятся первыми в вашей подписке!
Спорт
7 каналов
Футбол, хоккей, баскетбол, теннис, экстрим, драйв
Скидка на подписку Wink Дети
Теперь с «Wink Всё в одном» подписка «Дети» для вашего ребенка всего 99 ₽/мес! Мультики, детские фильмы, ТВ-каналы, обучение с Кубокотом и игры с любимыми героями
Wink 5в1 со скидкой
Архивная подписка для новых пользователей. Наслаждайтесь фильмами и сериалами от Wink, more.tv, START, viju и Караоке
Wink 6в1 со скидкой
Архивная подписка для новых пользователей. Наслаждайтесь фильмами и сериалами от Wink, AMEDIATEKA, more.tv, START, viju и Караоке
Хиты СТС
Лучшие сериалы телеканала: новые и проверенные временем шоу для всей семьи
