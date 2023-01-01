Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью (мультсериал, 2023) смотреть онлайн
2023, Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+
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Сюжет
Выгоревший молодой офисный сотрудник Акира не в восторге от своей жизни. Всё меняется с началом зомби-апокалипсиса, который очень радует парня, ведь теперь наконец-то можно не ходить на осточертевшую работу и не платить за квартиру, а делать только то, что хочется.
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