Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Выгоревший молодой офисный сотрудник Акира не в восторге от своей жизни. Всё меняется с началом зомби-апокалипсиса, который очень радует парня, ведь теперь наконец-то можно не ходить на осточертевшую работу и не платить за квартиру, а делать только то, что хочется.



Все сезоны сериала Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.