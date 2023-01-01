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Живые драконы

Живые драконы (сериал, 2004) смотреть онлайн

2004, Dragons Alive 1 сезон
Документальные0+

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Сюжет

Давным-давно закончилась эпоха динозавров. И теперь только их останки, хранящиеся в палеонтологических музеях мира, напоминают нам о былой мощи рептилий, когда-то царствовавших на планете. Многое изменилось с тех пор. Однако их потомки до сих пор населяют нашу планету и могут быть очень опасны.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb