Живые драконы (сериал, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Давным-давно закончилась эпоха динозавров. И теперь только их останки, хранящиеся в палеонтологических музеях мира, напоминают нам о былой мощи рептилий, когда-то царствовавших на планете. Многое изменилось с тех пор. Однако их потомки до сих пор населяют нашу планету и могут быть очень опасн�ы.



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