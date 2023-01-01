Жить в доме и другие полезные вещи (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Уникальный сборник лучших советов по ведению домашнего хозяйства. Как выбрать плитку и обрезать ветки? Какие проблемы можно решить без привлечения специалистов? Каким образом правильно встретить гостей, и чем их вкусно накормить? Как одновременно вести успешное домашнее хозяйство и экономить семейный бюджет?



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