Жанна Д'Арк
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Жанна Д'Арк

Жанна Д'Арк (сериал, 1999) смотреть онлайн

1999, Joan of Arc 1 сезон
Драмы, Приключения12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1412 году в Северной Франции, истерзанной постоянными междоусобными войнами с бургундцами и многолетней войной с англичанами, родилась в простой крестьянской семье Жака Дарка дочь Жанна. Узнав, что родилась дочь, отец хотел даже убить ее — столь жестоки были времена. Но мать помешала мужу.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жанна Д'Арк»

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