Защита Картера
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Защита Картера

Защита Картера (сериал, 2015) смотреть онлайн

7.62015, CARTER'S W.A.R. 2 сезона
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Ведущий программы - защитник дикой природы и профессиональный охотник Иван Картер, и мы наблюдаем за тем, как он пытается спасти диких животных в Африке от вооруженных браконьеров и охотников, убивающих их ради бивней и клыков. Сможет ли один человек раскрыть и предать огласке правду и изменить ситуацию? Окажитесь на передовой линии войны, ведущейся против дикой природы.

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Информация

Страна
Канада
Жанры
ТВ-шоу

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