Защита Картера (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Ведущий программы - защитник дикой природы и профессиональный охотник Иван Картер, и мы наблюдаем за тем, как он пытается спасти диких животных в Африке от вооруженных браконьеров и охотников, убивающих их ради бивней и клыков. Сможет ли один человек раскрыть и предать огласке правду и изменить ситуацию? Окажитесь на передовой линии войны, ведущейся против дикой природы.



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