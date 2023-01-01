Защита Картера (сериал, 2015) смотреть онлайн
7.62015, CARTER'S W.A.R. 2 сезона
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 18+39 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 3
- 18+40 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 4
- 18+39 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 6
- 18+38 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 7
- 18+40 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 8
- 18+39 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 9
- 18+40 мин
Защита Картера
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Ведущий программы - защитник дикой природы и профессиональный охотник Иван Картер, и мы наблюдаем за тем, как он пытается спасти диких животных в Африке от вооруженных браконьеров и охотников, убивающих их ради бивней и клыков. Сможет ли один человек раскрыть и предать огласке правду и изменить ситуацию? Окажитесь на передовой линии войны, ведущейся против дикой природы.
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