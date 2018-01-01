Wink
Сериалы
Задание
Актёры и съёмочная группа сериала «Задание»

Актёры и съёмочная группа сериала «Задание»

Режиссёры

Салли Ричардсон-Уитфилд

Салли Ричардсон-Уитфилд

Salli Richardson-Whitfield
Режиссёр

Актёры

Марк Руффало

Марк Руффало

Mark Ruffalo
АктёрTom Brandis
Эмилия Джонс

Эмилия Джонс

Emilia Jones
АктрисаMaeve
Фабьен Франкель

Фабьен Франкель

Fabien Frankel
АктёрAnthony Grasso
Тусо Мбеду

Тусо Мбеду

Thuso Mbedu
АктрисаAleah Clinton
Том Пелфри

Том Пелфри

Tom Pelphrey
АктёрRobbie Prendergrast
Джейми МакШейн

Джейми МакШейн

Jamie McShane
АктёрPerry Dorazo
Элисон Оливер

Элисон Оливер

Alison Oliver
АктрисаElizabeth Stover
Сэм Кили

Сэм Кили

Sam Keeley
АктёрJayson Wilkes
Фиби Фокс

Фиби Фокс

Phoebe Fox
АктрисаSara
Марта Плимптон

Марта Плимптон

Martha Plimpton
АктрисаKathleen McGinty
Стефани Курцуба

Стефани Курцуба

Stephanie Kurtzuba
АктрисаDonna
Доминик Колон

Доминик Колон

Dominic Colón
АктёрBreaker

Сценаристы

Брэд Ингелсби

Брэд Ингелсби

Brad Ingelsby
Сценарист

Продюсеры

Габриэль Махон

Габриэль Махон

Gabrielle Mahon
Продюсер
Дэвид Крокетт

Дэвид Крокетт

David Crockett
Продюсер
Брэд Ингелсби

Брэд Ингелсби

Brad Ingelsby
Продюсер
Салли Ричардсон-Уитфилд

Салли Ричардсон-Уитфилд

Salli Richardson-Whitfield
Продюсер

Художники

Кит П. Каннингэм

Кит П. Каннингэм

Keith P. Cunningham
Художник
Меган Касперлик

Меган Касперлик

Meghan Kasperlik
Художница

Композиторы

Дэн Дикон

Дэн Дикон

Dan Deacon
Композитор