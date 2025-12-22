Задание (сериал, 2025) смотреть онлайн
Криминальная драма «Задание» — сериал 2025 года о том, как обычный мусорщик из пригорода становится главной головной болью ФБР.
Агент Федерального бюро расследований Том Брэндис возвращается на работу после личной трагедии. Его тут же ставят во главе группы, которая расследует серию дерзких ограблений наркопритонов, контролируемых байкерской бандой «Темные сердца». А в это время мусорщик Робби Прендергаст со своими друзьями планирует очередной вооруженный налет. С первых же минут не остается сомнений: хэппи-энд здесь не предусмотрен. Том и Робби будут двигаться навстречу друг другу, пока не сойдутся лицом к лицу.
Смотреть сериал «Задание» будет особенно интересно любителям жестких, лишенных даже намека на романтику криминальных телешоу. Здесь много быта, много напряжения, а за каждую ошибку придется заплатить самую высокую цену.
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- Актёр
Марк
Руффало
- Актриса
Эмилия
Джонс
- Актёр
Фабьен
Франкель
- ТМАктриса
Тусо
Мбеду
- ТПАктёр
Том
Пелфри
- ДМАктёр
Джейми
МакШейн
- ЭОАктриса
Элисон
Оливер
- СКАктёр
Сэм
Кили
- Актриса
Фиби
Фокс
- МПАктриса
Марта
Плимптон
- СКАктриса
Стефани
Курцуба
- ДКАктёр
Доминик
Колон
- БИСценарист
Брэд
Ингелсби
- ГМПродюсер
Габриэль
Махон
- Продюсер
Дэвид
Крокетт
- БИПродюсер
Брэд
Ингелсби
- СРПродюсер
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- МКХудожница
Меган
Касперлик
- ДДКомпозитор
Дэн
Дикон