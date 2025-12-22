Задание (сериал, 2025) смотреть онлайн

Криминальная драма «Задание» — сериал 2025 года о том, как обычный мусорщик из пригорода становится главной головной болью ФБР.



Агент Федерального бюро расследований Том Брэндис возвращается на работу после личной трагедии. Его тут же ставят во главе группы, которая расследует серию дерзких ограблений наркопритонов, контролируемых байкерской бандой «Темные сердца». А в это время мусорщик Робби Прендергаст со своими друзьями планирует очередной вооруженный налет. С первых же минут не остается сомнений: хэппи-энд здесь не предусмотрен. Том и Робби будут двигаться навстречу друг другу, пока не сойдутся лицом к лицу.



Смотреть сериал «Задание» будет особенно интересно любителям жестких, лишенных даже намека на романтику криминальных телешоу. Здесь много быта, много напряжения, а за каждую ошибку придется заплатить самую высокую цену.

