Забытый (сериал, 2011) смотреть онлайн

Внезапно небольшой областной городок потрясает ряд дерзких преступлений. На усиление в срочно созванный штаб по борьбе с бандитизмом решено привлечь Гастева, как очень талантливого в прошлом сыщика. В помощь ему дают молоденького сельского участкового Илью Ропню.

