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Забытый

Забытый (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Забытый 1 сезон
Драма, Военный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Внезапно небольшой областной городок потрясает ряд дерзких преступлений. На усиление в срочно созванный штаб по борьбе с бандитизмом решено привлечь Гастева, как очень талантливого в прошлом сыщика. В помощь ему дают молоденького сельского участкового Илью Ропню.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Забытый»