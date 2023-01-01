Яд. Достижение эволюции (сериал, 2015) смотреть онлайн
2015, Яд. Достижение эволюции 1 сезон
Документальные6+
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Сюжет
Земля эволюционировала миллиарды лет. Чтобы выживать и размножаться, каждый вид должен адаптироваться. Растения и животные нападают и защищаются, используя яд не по своей воле — такими их сотворила природа. Яд обладает огромной силой, но он не всемогущ.
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