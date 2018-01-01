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ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)
Актёры и съёмочная группа сериала «ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)»

Актёры и съёмочная группа сериала «ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)»

Режиссёры

Тим Бёртон

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр
Джеймс Маршалл

Джеймс Маршалл

James Marshall
Режиссёр
Ганджа Монтейру

Ганджа Монтейру

Gandja Monteiro
Режиссёр
Пако Кабесас

Пако Кабесас

Paco Cabezas
Режиссёр
Анджела Робинсон

Анджела Робинсон

Angela Robinson
Режиссёр

Актёры

Дженна Ортега

Дженна Ортега

Jenna Ortega
АктрисаWednesday Addams / Goody Addams
Хантер Дуэн

Хантер Дуэн

Hunter Doohan
АктёрTyler Galpin
Эмма Майерс

Эмма Майерс

Emma Myers
АктрисаEnid Sinclair
Джой Сандэй

Джой Сандэй

Joy Sunday
АктрисаBianca Barclay
Джорджи Фармер

Джорджи Фармер

Georgie Farmer
АктёрAjax Petropolus
Тора Бёрч

Тора Бёрч

Thora Birch
АктрисаTamara Novak
Мооса Мостафа

Мооса Мостафа

Moosa Mostafa
АктёрEugene Ottinger
Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи

Gwendoline Christie
АктрисаPrincipal Larissa Weems
Исаак Ордонес

Исаак Ордонес

Isaac Ordonez
АктёрPugsley Addams

Сценаристы

Альфред Гоф

Альфред Гоф

Alfred Gough
Сценарист
Майлз Миллар

Майлз Миллар

Miles Millar
Сценарист
Чарльз Аддамс

Чарльз Аддамс

Charles Addams
Сценарист
Кайла Элперт

Кайла Элперт

Kayla Alpert
Сценарист

Продюсеры

Натали Теста

Натали Теста

Natalie Testa
Продюсер
Дженна Ортега

Дженна Ортега

Jenna Ortega
Продюсер
Кайла Элперт

Кайла Элперт

Kayla Alpert
Продюсер
Гэйл Берман

Гэйл Берман

Gail Berman
Продюсер
Тим Бёртон

Тим Бёртон

Tim Burton
Продюсер
Джонатан Гликман

Джонатан Гликман

Jonathan Glickman
Продюсер
Альфред Гоф

Альфред Гоф

Alfred Gough
Продюсер

Художники

Марк Скратон

Марк Скратон

Mark Scruton
Художник
Филип Мерфи

Филип Мерфи

Philip Murphy
Художник
Сербан Порупко

Сербан Порупко

Serban Porupca
Художник

Операторы

Дэвид Ланценберг

Дэвид Ланценберг

David Lanzenberg
Оператор
Стефан Перссон

Стефан Перссон

Stephan Pehrsson
Оператор
Джон Конрой

Джон Конрой

John Conroy
Оператор
П.Дж. Диллон

П.Дж. Диллон

P.J. Dillon
Оператор

Композиторы

Крис П. Бэйкон

Крис П. Бэйкон

Chris P. Bacon
Композитор
Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор