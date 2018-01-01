WinkСериалыՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)Актёры и съёмочная группа сериала «ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)»
Актёры и съёмочная группа сериала «ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)»
Режиссёры
Актёры
Дженна ОртегаJenna Ortega
АктрисаWednesday Addams / Goody Addams
Хантер ДуэнHunter Doohan
АктёрTyler Galpin
Эмма МайерсEmma Myers
АктрисаEnid Sinclair
Джой СандэйJoy Sunday
АктрисаBianca Barclay
Джорджи ФармерGeorgie Farmer
АктёрAjax Petropolus
Тора БёрчThora Birch
АктрисаTamara Novak
Мооса МостафаMoosa Mostafa
АктёрEugene Ottinger
Гвендолин КристиGwendoline Christie
АктрисаPrincipal Larissa Weems
Исаак ОрдонесIsaac Ordonez
АктёрPugsley Addams