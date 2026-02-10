ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)
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ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)

ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей) (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.62022, ՈՒԵՆՍԴԵՅ 1 сезон
Фэнтези, Комедия18+

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О сериале

Ուենսդեյը՝ Գոմեսի և Մորտիշա Ադամսների դուստրը, սովորում է Nevermore ակադեմիայում։ Նրան սպասում է էքստրասենսոր կարողությունների յուրացումը՝ տեղի սերիական մարդասպանին գտնելու, կանգնեցնելու և իր ծնողների գաղտնիքը բացահայտելու համար։

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)»