Wink
Сериалы
Выживание толстейших
Актёры и съёмочная группа сериала «Выживание толстейших»

Актёры и съёмочная группа сериала «Выживание толстейших»

Режиссёры

Эми Аниоби

Эми Аниоби

Amy Aniobi
Режиссёр
Ким Гейтвуд

Ким Гейтвуд

Kimmy Gatewood
Режиссёр
Линда Мендоса

Линда Мендоса

Linda Mendoza
Режиссёр

Актёры

Таша Смит

Таша Смит

Tasha Smith
АктрисаMarley
Энтони Майкл Лопес

Энтони Майкл Лопес

Anthony Michael Lopez
АктёрBruce
Гарсель Бове

Гарсель Бове

Garcelle Beauvais
АктрисаNatasha
Бекка Блэкуэлл

Бекка Блэкуэлл

Becca Blackwell
АктёрDay
Арисса Феликс

Арисса Феликс

Anissa Felix
АктрисаIndia
Мишель Бюто

Мишель Бюто

Michelle Buteau
АктрисаMavis Beaumont
Маруане Цотти

Маруане Цотти

Marouane Zotti
АктёрLuca
Тони Белл

Тони Белл

Tonee Bell
АктёрKhalil
Лиза Трейгер

Лиза Трейгер

Liza Treyger
АктрисаJade

Сценаристы

Грэйс Эдвардс

Грэйс Эдвардс

Grace Edwards
Сценарист
Йен Эдвардс

Йен Эдвардс

Ian Edwards
Сценарист
Соломон Джорджо

Соломон Джорджо

Solomon Georgio
Сценарист

Продюсеры

Мишель Бюто

Мишель Бюто

Michelle Buteau
Продюсер
Грэйс Эдвардс

Грэйс Эдвардс

Grace Edwards
Продюсер

Монтажёры

Крэйг Кобб

Крэйг Кобб

Craig Cobb
Монтажёр