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Вспомни, что будет HD
Актёры и съёмочная группа сериала «Вспомни, что будет HD»

Актёры и съёмочная группа сериала «Вспомни, что будет HD»

Режиссёры

Ник Гомез

Ник Гомез

Nick Gomez
Режиссёр
Бобби Рот

Бобби Рот

Bobby Roth
Режиссёр
Джон Полсон

Джон Полсон

John Polson
Режиссёр
Константин Макрис

Константин Макрис

Constantine Makris
Режиссёр

Актёры

Джозеф Файнс

Джозеф Файнс

Joseph Fiennes
АктёрMark Benford
Джон Чо

Джон Чо

John Cho
АктёрDemetri Noh
Джек Девенпорт

Джек Девенпорт

Jack Davenport
АктёрLloyd Simcoe
Захари Найтон

Захари Найтон

Zachary Knighton
АктёрDr. Bryce Varley
Доминик Монахэн

Доминик Монахэн

Dominic Monaghan
АктёрSimon Campos
Брайан Ф. О’Бирн

Брайан Ф. О’Бирн

Brian F. O'Byrne
АктёрAaron Stark
Гэбриэл Юнион

Гэбриэл Юнион

Gabrielle Union
АктрисаZoey Andata
Кортни Б. Вэнс

Кортни Б. Вэнс

Courtney B. Vance
АктёрStanford Wedeck
Соня Уолгер

Соня Уолгер

Sonya Walger
АктрисаDr. Olivia Benford
Кристин Вудс

Кристин Вудс

Christine Woods
АктрисаJanis Hawk

Сценаристы

Брэннон Брага

Брэннон Брага

Brannon Braga
Сценарист
Дэвид С. Гойер

Дэвид С. Гойер

David S. Goyer
Сценарист
Роберт Дж. Сойер

Роберт Дж. Сойер

Robert J. Sawyer
Сценарист
Лиза Зверлинг

Лиза Зверлинг

Lisa Zwerling
Сценарист

Продюсеры

Саманта Томас

Саманта Томас

Samantha Thomas
Продюсер
Брэннон Брага

Брэннон Брага

Brannon Braga
Продюсер

Художники

Стивен Сторер

Стивен Сторер

Stephen Storer
Художник

Монтажёры

Джефф Бетанкорт

Джефф Бетанкорт

Jeff Betancourt
Монтажёр

Операторы

Нельсон Крегг

Нельсон Крегг

Nelson Cragg
Оператор
Крамер Моргенто

Крамер Моргенто

Kramer Morgenthau
Оператор

Композиторы

Рамин Джавади

Рамин Джавади

Ramin Djawadi
Композитор