Всегда говори «всегда» 5 (сериал, 2009) смотреть онлайн
9.62009, Всегда говори «всегда» 5 1 сезон
Мелодрамы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Ольга и Сергей ждут возвращения старшего сына из Лондона, где он провел последние два года. Но домой приезжает уже совсем другой человек. Миша твердо решил стать панк-музыкантом, а чтобы заработать денег, ввязывается в очень мутную историю. Старшие Барышевы полностью окунаются в решение проблем отцов и детей, которые выходят на первый план.
Все сезоны сериала Всегда говори «всегда» 5 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ЕФАктёр
Евгений
Филичкин
- ПСАктриса
Полина
Степанова
- АОАктёр
Алексей
Осипов
- ВСАктёр
Василий
Савинов
- ЕААктриса
Екатерина
Астахова
- Актриса
Мария
Сёмкина
- АБАктёр
Александр
Бобров
- АГСценарист
Алла
Гусева
- АССценарист
Анна
Суворова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ВРХудожник
Владимир
Родимов
- ХХХудожник
Хайям
Ханукаев
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВБКомпозитор
Владимир
Баскин