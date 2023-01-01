Всегда говори «всегда» 5
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Всегда говори «всегда» 5

Всегда говори «всегда» 5 (сериал, 2009) смотреть онлайн

9.62009, Всегда говори «всегда» 5 1 сезон
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ольга и Сергей ждут возвращения старшего сына из Лондона, где он провел последние два года. Но домой приезжает уже совсем другой человек. Миша твердо решил стать панк-музыкантом, а чтобы заработать денег, ввязывается в очень мутную историю. Старшие Барышевы полностью окунаются в решение проблем отцов и детей, которые выходят на первый план.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори «всегда» 5»

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