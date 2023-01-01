Витебское дело
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Витебское дело (сериал, 1989) смотреть онлайн

1989, Витебское дело 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Маньяк Геннадий Михасевич, который на протяжении многих лет насиловал и убивал женщин, получил прозвище «витебского душителя». Не менее пугающая деталь в этой истории — бездействие правоохранительных органов.

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