Витебское дело (сериал, 1989) смотреть онлайн
1989, Витебское дело 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
Маньяк Геннадий Михасевич, который на протяжении многих лет насиловал и убивал женщин, получил прозвище «витебского душителя». Не менее пугающая деталь в этой истории — бездействие правоохранительных органов.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыДокументальные
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