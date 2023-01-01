Великие миграции (qa)
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Великие миграции (qa)

Великие миграции (qa) (сериал, 2010) смотреть онлайн

8.82010, Great Migrations 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Телесобытие, дающее возможность зрителям стать свидетелями удивительного и зрелищного явления природы — массового перемещения животных по нашей планете. Разные представители животного мира периодически отправляются в рискованное и изнурительное путешествие только для того, чтобы выжить.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb