Великая небесная стена
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Великая небесная стена

Великая небесная стена (мультсериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Великая небесная стена 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

За безопасными стенами, где дети воспитываются роботами, царит спокойная жизнь. Во многих отношениях это место похоже на кусочек рая. Внешний мир — это адский пейзаж, который населён причудливыми и сильными существами. Мару и Кируко путешествуют по тому, что когда-то было Токио, в поисках «рая».

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