В неведении (сериал, 2019) смотреть онлайн
О сериале
Мари со своим мужем-диссидентом Виктором бежит из коммунистической Чехословакии. Наступает 1989 год, и, почуяв немного свободы, пара возвращается на родину. Однако там их сбивает машина, а сразу после опасного инцидента Виктор бесследно исчезает. Что это — темная полоса в жизни или чей-то зловещий замысел?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ИЗРежиссёр
Иван
Захариас
- Актриса
Татьяна
Паугофова
- ММАктёр
Мартин
Мышичка
- ЯВАктёр
Ян
Власак
- ЛВАктриса
Ленка
Власакова
- ПЛАктёр
Петр
Лненичка
- ХМАктриса
Хэтти
Морахэн
- КМАктриса
Кристина
Малерова
- ДХАктёр
Джим
Хай
- ИГАктёр
Иван
Г’Вера
- МХАктёр
Мартин
Хофманн
- ОГСценарист
Ондрей
Гэбриел
- ЖБПродюсер
Жан
Билек
- СРХудожница
Симона
Рыбакова
- ФММонтажёр
Филип
Маласек
- ПМКомпозитор
Петр
Маласек