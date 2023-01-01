Управление личными финансами: куда вложить деньги (сериал, 2018) смотреть онлайн
2018, Управление личными финансами: куда вложить деньги 1 сезон
Бизнес, Финансы12+
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Сюжет
Автор курса Наталия Шилова — главный аналитик Центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии БИНБАНКа.
Этот курс расскажет о плюсах и минусах банковских карт, депозитов, акций, ПИФов и пенсионных накоплений. Наталия Шилова поможет разобраться, куда вложить небольшие средства до 300 000 рублей, как распорядиться средними суммами и во что инвестировать миллионы.
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