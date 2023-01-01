Укуси меня
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Укуси меня

Укуси меня (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Bite Me 2 сезона
Ужасы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во что может превратиться жизнь трех молодых друзей-соседей после незапланированного восстания трупаков? Конечно, в отличную комедию! Ребята достаточно наигрались по сети в Dead Rising 2, чтобы не растеряться в подобной ситуации. Приключения, юмор и толпы ходячих мертвецов — все это в новом короткометражном сериале «Укуси меня!», который придется вам по душе… А если нет, то мы откусим вам ухо!»

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Укуси меня»

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