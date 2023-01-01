Уилл Трент
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Уилл Трент

Уилл Трент (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Уилл Трент 1 сезон
Драма, Криминал18+

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О сериале

Специальный агент Уилл Трент в детстве был брошен своими родителями и рос в приёмной семье. Благодаря этой травме он умеет замечать в некоторых преступлениях то, чего не видят другие полицейские. Выехав на очередное дело, он понимает, что в доме было совершено не только убийство, но и похищен ребёнок.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

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