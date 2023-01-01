UFC Fight Night Stockholm (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

На UFC Fight Night в Стокгольме главный бой вечера пройдeт между полутяжеловесами Александром Густафссоном и Энтони Смитом, каждый из которых в прошлом претендовал на титул чемпиона в этой весовой категории, но проиграл самому молодому в истории UFC чемпиону Джону Джонсу.



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