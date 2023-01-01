UFC Fight Night San Antonio
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UFC Fight Night San Antonio

UFC Fight Night San Antonio (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На UFC Fight Night в Сан-Антонио состоится бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом в лeгком весе Рафаэлем Дос Аньосом и Леоном Эдвардсом. Поединок в тяжелой весовой категории пройдет между Алексеем Олейником и Уолтом Харрисом.

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