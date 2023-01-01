UFC Fight Night Jacksonville 2
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UFC Fight Night Jacksonville 2

UFC Fight Night Jacksonville 2 (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главным боем вечера на UFC Fight Night в Джексонвилле, Флорида стал бой между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в тяжeлом весе Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом, занимающим девятую строчку в рейтинге тяжeлого веса UFC.

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