UFC Fight Night Fortaleza
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UFC Fight Night Fortaleza

UFC Fight Night Fortaleza (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

3 февраля 2019 года на арене города Форталеза состоялся бразильский турнир UFC Fight Night. В главном поединке сошлись 3-й и 4-й номера рейтинга легчайшего веса: Марлон Мораес (21-5-1) и Рафаэль Ассунсао (27-5). Их предыдущая встреча прошла в июне 2017-го — тогда победу присудили Рафаэлю.

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