UFC 236 (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, UFC 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
14 апреля 2019 года на State Farm Arena в Атланте состоялась ночь боeв UFC 236. В главном поединке сошлись Дастин Порье и действующий чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй. Во второй по значимости схватке встретились бойцы средней весовой категории Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья.
Все сезоны сериала UFC 236 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.