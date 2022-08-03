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Убийство

Убийство (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, The Killing 2 сезона
Триллер18+

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О сериале

Сериал рассказывает об одном убийстве с трех точек зрения — детективов, приставленных к этому делу, семьи погибшей и подозреваемых. Сюжет также затрагивает местных политиков и их связь с этим делом. Постепенно становится ясно, что здесь нет случайностей, у каждого свой секрет.

Страна
США, Канада
Жанр
Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийство»