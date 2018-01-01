Wink
Убийство на краю света
Актёры и съёмочная группа сериала «Убийство на краю света»

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийство на краю света»

Режиссёры

Зал Батманглидж

Zal Batmanglij
Режиссёр
Брит Марлинг

Brit Marling
Режиссёр

Актёры

Эмма Коррин

Эмма Коррин

Emma Corrin
АктрисаDarby Hart
Брит Марлинг

Brit Marling
АктрисаLee Andersen
Харрис Дикинсон

Harris Dickinson
АктёрBill Farrah
Клайв Оуэн

Clive Owen
АктёрAndy Ronson
Алиси Брага

Alice Braga
АктрисаSian Cruise
Джоан Чэнь

Joan Chen
АктрисаLu Mei
Рауль Эспарса

Raúl Esparza
АктёрDavid Alvarez
Райан Дж. Хаддад

Ryan J. Haddad
АктёрOliver Marwan
Жермен Фаулер

Jermaine Fowler
АктёрMartin Mitchell
Луис Канселми

Louis Cancelmi
АктёрTodd Andrews
Пега Феридони

Pegah Ferydoni
АктрисаZiba
Эдоардо Баллерини

Edoardo Ballerini
АктёрRay
Кристофер Гурр

Christopher Gurr
АктёрMarius

Сценаристы

Зал Батманглидж

Zal Batmanglij
Сценарист
Брит Марлинг

Brit Marling
Сценарист
Мелани Марнич

Melanie Marnich
Сценарист

Продюсеры

Зал Батманглидж

Zal Batmanglij
Продюсер
Алекс ДиДжерландо

Alex DiGerlando
Продюсер
Джордан Харо

Jordan Haro
Продюсер
Брит Марлинг

Brit Marling
Продюсер
Мелани Марнич

Melanie Marnich
Продюсер
Андреа Сперлинг

Andrea Sperling
Продюсер

Художники

Алекс ДиДжерландо

Alex DiGerlando
Художник

Монтажёры

Дилан Тиченор

Dylan Tichenor
Монтажёр

Операторы

Шарлотта Брюус Кристенсен

Charlotte Bruus Christensen
Оператор

Композиторы

Дэнни Бенси

Danny Bensi
Композитор
Сондер Юрриаанс

Saunder Jurriaans
Композитор