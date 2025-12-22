Убийство на краю света (сериал, 2023) смотреть онлайн

Детективный триллер «Убийство на краю света» — сериал о том, как встреча «для избранных» в изолированном отеле превращается в ловушку: чем дальше от цивилизации, тем проще спрятать убийство — и тем сложнее найти убийцу.



Автор «тру-крайм» романов Дарби Харт получает приглашение от техномиллиардера Энди Ронсона отправится в Исландию на закрытый ретрит. Шикарный отель, охрана, строгие правила, но главное — выбраться отсюда практически невозможно. В первый же вечер один из участников встречи умирает. Симптомы указывают на то, что смерть наступила из-за передозировки наркотиками, но Дарби такое объяснение не устраивает, и она начинает собственное расследование.



Сериал «Убийство на краю света» 2023 года держит напряжение не сценами погонь и перестрелок, а ощущением, что убийцей может оказаться каждый. И вопрос не в том, будет ли еще одно преступление, а когда оно произойдет. Если вам по душе камерные детективные истории, просмотр телешоу наверняка скрасит несколько вечеров.

