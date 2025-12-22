Убийство на краю света (сериал, 2023) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Детективный триллер «Убийство на краю света» — сериал о том, как встреча «для избранных» в изолированном отеле превращается в ловушку: чем дальше от цивилизации, тем проще спрятать убийство — и тем сложнее найти убийцу.
Автор «тру-крайм» романов Дарби Харт получает приглашение от техномиллиардера Энди Ронсона отправится в Исландию на закрытый ретрит. Шикарный отель, охрана, строгие правила, но главное — выбраться отсюда практически невозможно. В первый же вечер один из участников встречи умирает. Симптомы указывают на то, что смерть наступила из-за передозировки наркотиками, но Дарби такое объяснение не устраивает, и она начинает собственное расследование.
Сериал «Убийство на краю света» 2023 года держит напряжение не сценами погонь и перестрелок, а ощущением, что убийцей может оказаться каждый. И вопрос не в том, будет ли еще одно преступление, а когда оно произойдет. Если вам по душе камерные детективные истории, просмотр телешоу наверняка скрасит несколько вечеров.
Рейтинг
- ЗБРежиссёр
Зал
Батманглидж
- БМРежиссёр
Брит
Марлинг
- Актриса
Эмма
Коррин
- БМАктриса
Брит
Марлинг
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Алиси
Брага
- ДЧАктриса
Джоан
Чэнь
- РЭАктёр
Рауль
Эспарса
- РДАктёр
Райан
Дж. Хаддад
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- ЛКАктёр
Луис
Канселми
- Актриса
Пега
Феридони
- ЭБАктёр
Эдоардо
Баллерини
- КГАктёр
Кристофер
Гурр
- ЗБСценарист
Зал
Батманглидж
- БМСценарист
Брит
Марлинг
- ММСценарист
Мелани
Марнич
- ЗБПродюсер
Зал
Батманглидж
- АДПродюсер
Алекс
ДиДжерландо
- ДХПродюсер
Джордан
Харо
- БМПродюсер
Брит
Марлинг
- ММПродюсер
Мелани
Марнич
- АСПродюсер
Андреа
Сперлинг
- АДХудожник
Алекс
ДиДжерландо
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс