Тёмный дворецкий
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Тёмный дворецкий

Тёмный дворецкий (мультсериал, 2008) смотреть онлайн

2008, Тёмный дворецкий 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Альтернативная Англия XIX-го века, роскошное поместье графа Фантомхайва, дружная компания нерасторопных слуг, над которыми возвышается безупречный Себастьян. Юный граф Сиэль любит разные игры, и многочисленные способности дворецкого то и дело находят себе применение. Ведь эти двое заключили важный контракт, который касается не только кулинарных талантов Себастьяна.

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