Тулли
Wink
Детям
Тулли

Тулли (мультсериал, 2005) смотреть онлайн

2005, Tulli 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Прогуляйтесь вокруг дома или в саду вместе с привлекательным Тулли и посмотрите на мир глазами малыша. В каждом эпизоде Тулли рассматривает объект с другой перспективы, пока он, наконец, не узнает, что это такое. Зрителям предлагается помочь Тулли опознать и назвать каждый элемент!

Все сезоны сериала Тулли смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.9 IMDb