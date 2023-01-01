Тулли (мультсериал, 2005) смотреть онлайн
2005, Tulli 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
Прогуляйтесь вокруг дома или в саду вместе с привлекательным Тулли и посмотрите на мир глазами малыша. В каждом эпизоде Тулли рассматривает объект с другой перспективы, пока он, наконец, не узнает, что это такое. Зрителям предлагается помочь Тулли опознать и назвать каждый элемент!
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
5.9 IMDb