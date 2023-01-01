Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи
Wink
Сериалы
Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи

Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Qin Shihuang, the King of Eternal Empire 1 сезон
Документальные, Мини-сериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Правитель Цинь Шихуанди был тем, кто совершил грандиозный подвиг по объединению Китая. Рассказ о жизни легенды Цинь Шихуанди и исследование его загадочного мавзолея — ворот в 2000-летнюю историю.

Все сезоны сериала Цинь Шихуанди смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск