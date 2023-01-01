Трезвое село (Сериал 2024 год) смотреть онлайн

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Жизнеутверждающий проект о том, как жители Башкортостана меняют свою жизнь. Документальную трагикомедию «Трезвое село» 2024 года можно посмотреть онлайн на видеоплатформе Wink. Одноименный конкурс «Трезвое село», в честь которого назвали телешоу, ежегодно проводится в Республике с 2011 года с пе�рерывами.



Конкурс «Трезвое село» — место единения жителей региона. Они вдохновлены идеей улучшить свою жизнь, а заодно выиграть хороший финансовый приз: победители могут получить до 6 миллионов рублей. В конкурсе принимают участие представители местных властей, медработники, активисты и просто неравнодушные граждане. Они проводят беседы с людьми, злоупотребляющими алкоголем, и содействуют в получении квалифицированной медицинской помощи всем желающим. В конкурсе «Трезвое село 2023−2024» принимают участие 52 субъекта Республики. В документальном проекте активные жители одной из деревень Республики Башкортостан, несмотря на бытовые трудности, пытаются изо всех сил победить, чтобы зажить новой жизнью.



Какие ждут участников конкурса «Трезвое село» мероприятия и кто в итоге победит? Смотрите документальную программу «Трезвое село»: дата выхода — осень 2024 года на стриминг-платформе Wink.



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