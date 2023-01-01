Смотреть клипы Тонированный

2024, Тонированный 1 сезон
Рэп и хип-хоп, Фонк18+
Подборка музыки в машину для королей проезжей части. Гулкие басы, убойный речитатив и щепотка стильной электроники. С таким плейлистом даже в пробке можно постоять.
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Сюжет
Путешествие за рулем становится в разы приятнее и комфортнее под аккомпанемент правильной музыки. Наша подборка видеоклипов предлагает вам подборку композиций, которые создадут идеальный саундтрек для любой поездки.
Эта музыка подарит вам ощущение свободы и контроля над дорогой, добавит адреналина в кровь и сделает путешествие незабываемым. Она непременно станет для вас идеальным дорожным саундтреком.
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