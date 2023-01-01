Тестовый Джентльмен Джек (qa) (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Gentleman Jack 1 сезон
Драмы, Исторические18+
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Сюжет
Актуальный исторический сериал про британскую аристократку Анну Листер, которая в начале XIX века изучала строительство, вела собственный бизнес, одевалась в чeрное и открыто высмеивала клише про «настоящих леди», за что и получила прозвище «Джентльмен Джек».
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