Тестовый Джентльмен Джек (qa) (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Актуальный исторический сериал про британскую аристократку Анну Листер, которая в начале XIX века изучала строительство, вела собственный бизнес, одевалась в чeрное и открыто высмеивала клише про «настоящих леди», за что и получила прозвище «Джентльмен Джек».



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