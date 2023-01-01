Тайны и легенды
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Тайны и легенды (сериал, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Тайны и легенды 1 сезон
Документальные12+

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Сюжет

Документальный сериал от National Geographic рассказывает об археологах, учeных и историках, которые исследуют мифы и легенды, окружающие самые интригующие и загадочные древние артефакты. В фокусе внимания ― святая плащаница, меч в камне, терновый венец и другие удивительные объекты.

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