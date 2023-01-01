Танцы. Стрит-джаз
Wink
Сериалы
Танцы. Стрит-джаз

Танцы. Стрит-джаз (сериал, 2022) смотреть онлайн

8.82022, Танцы. Стрит-джаз 1 сезон
ТВ-шоу6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Танцевальный стиль Стрит джаз откроет новые возможности для импровизации, самовыражения и индивидуального проявления. Танцевальный коктейль, состоящий из разных стилей от хип-хопа до классического джаза, очарует магией движений, создаст отличное настроение и подарит ощущение легкости и свободы!

Все сезоны сериала Танцы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг