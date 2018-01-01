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Танкисты своих не бросают
Актёры и съёмочная группа сериала «Танкисты своих не бросают»

Актёры и съёмочная группа сериала «Танкисты своих не бросают»

Актёры

Ирина Пегова

Ирина Пегова

АктрисаМарина
Константин Милованов

Константин Милованов

АктёрФедор
Мария Луговая

Мария Луговая

АктрисаКристина
Александр Яцко

Александр Яцко

АктёрРосман
Александр Никитин

Александр Никитин

АктёрМихаил
Екатерина Маликова

Екатерина Маликова

АктрисаДаша
Борис Тенин

Борис Тенин

АктёрКиреев
Алиса Гребенщикова

Алиса Гребенщикова

АктрисаМакарова
Анатолий Гущин

Анатолий Гущин

АктёрИван
Александр Стёпин

Александр Стёпин

АктёрМатвей

Сценаристы

Кира Худолей

Кира Худолей

Сценарист

Продюсеры

Юрий Сапронов

Юрий Сапронов

Продюсер

Художники

Анна Ракша

Анна Ракша

Художница

Монтажёры

Алексей Миклашевский

Алексей Миклашевский

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Мальцев

Дмитрий Мальцев

Оператор

Композиторы

Илья Духовный

Илья Духовный

Композитор