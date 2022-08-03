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Танкисты своих не бросают

Танкисты своих не бросают (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Танкисты своих не бросают 1 сезон
Мелодрама18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Наконец-то Марина счастлива. Одинокая женщина, потерявшая сына и мужа, она снова выходит замуж — за капитана танковых войск в отставке Федора. Но вскоре ее муж получает травму, после чего давнее ранение дает о себе знать. Спасти его может профессор Росман, местное светило медицины.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Танкисты своих не бросают»