Сыр в мышеловке
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Сыр в мышеловке

Сыр в мышеловке (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Chijeuindeoteuraep
Мелодрамы, Драмы12+

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Сюжет

Скромная отличница Хон Соль влюбляется в главную звезду университета Ю Чона. Он красив, харизматичен и сказочно богат. Однако, узнавая парня всe ближе, Хон Соль понимает, что за его показной общительностью скрывается какая-то тайна. Какие скелеты прячет в шкафу популярный красавчик?

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb