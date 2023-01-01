Свободная женщина 2 (сериал, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Провинциалка Наташа приезжает в Москву, устраивается няней к богатым господам и начинает посещать курсы танцев фламенко, которые ведет Мария. Познакомившись с авантюристом Николаем, Наташа влюбляется – и становится целью его бизнес-плана, в результате которого будет вынуждена заключить ко�нтракт с американской бездетной парой на суррогатное материнство. Пережив первый обман, Наташа постарается самостоятельно справиться со своей бедой и станет объектом любви сразу двух мужчин – раскаявшегося Николая и американца Дэвида, отца своего ребенка…



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