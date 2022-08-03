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Сосны HD

Сосны HD (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Wayward Pines
Фантастика, Драма18+

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О сериале

Агент ФБР Итан Берг едет в городок Уэйуорд Пайнс в штате Айдахо, где загадочным образом исчезли двое его коллег. В пути герой попадает в аварию, а, очнувшись в местной больнице, никак не может дозвониться до родных и начальства. Что за чертовщина творится в Уэйуорд Пайнс?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сосны HD»