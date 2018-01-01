Собака
Wink
Сериалы
Собака

Собака (сериал, 2005) смотреть онлайн

2005, Köpek 1 сезон
Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Известный по кличке «Пёс», Йылмаз похищен из тюрьмы Решатом, проворачивающим тёмные дела. Решат намеревается использовать Йылмаза, чтобы устранить Давута, человека номер один в организации, и заменить его.

Все сезоны сериала Собака смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Приключения

Рейтинг