Собака (сериал, 2005) смотреть онлайн

Известный по кличке «Пёс», Йылмаз похищен из тюрьмы Решатом, проворачивающим тёмные дела. Решат намеревается использовать Йылмаза, чтобы устранить Давута, человека номер один в организации, и заменить его.



