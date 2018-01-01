Собака (сериал, 2005) смотреть онлайн
2005, Köpek 1 сезон
Приключения18+
О сериале
Известный по кличке «Пёс», Йылмаз похищен из тюрьмы Решатом, проворачивающим тёмные дела. Решат намеревается использовать Йылмаза, чтобы устранить Давута, человека номер один в организации, и заменить его.
СтранаТурция
ЖанрПриключения
Рейтинг
